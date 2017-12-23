Ученые выяснили, какие фрукты могут вылечить легкие курильщиков

Употребление яблок и томатов благотворно сказывается на состоянии легких заядлых курильщиков, поскольку защищает их от повреждений и воспалений, говорится в статье, опубликованной в журнале European Respiratory Journal.

"Работа легких начинает ухудшаться примерно на 30-м году жизни, и скорость их угасания зависит от общего состояния здоровья каждого человека и других его особенностей. Наше исследование показывает, что поедание фруктов в большом количестве может замедлить этот процесс и даже избавить людей от повреждений легких, связанных с курением", — заявила Ванесса Гарсия-Ларсен (Vanessa Garcia-Larsen) из университета Джона Гопкинса в Балтиморе (США).

Курение и загрязнение воздуха часто приводят к развитию так называемой хронической обструктивной болезни легких, при которой дыхательные пути постепенно сужаются из-за воспаления легочных тканей. По прогнозам экспертов ВОЗ, к 2020 году ХОБЛ станет третьей по значимости причиной смерти во всем мире. В 80-90% случаев она развивается из-за активного или пассивного курения.

Гарсия-Ларсен и ее коллеги уже больше десяти лет изучают, как диета и различные продукты питания влияют на вероятность развития ХОБЛ у здоровых людей и у самой уязвимой категории – заядлых курильщиков, которых эта болезнь поражает гораздо чаще, пишет РИА Новости

В 2002 году ученые собрали группу из шести сотен добровольцев из разных стран Европы, обследовали состояние их легких, изучили диету и частоту курения. Через десять лет обследования повторили и проанализировали, как различия в пищевых предпочтениях сказывались на вероятности развития ХОБЛ и на объеме воздуха, которые участники исследования могли вдохнуть за одну или шесть секунд.

Как выяснилось, связь между диетой и состоянием легких действительно есть — люди, съедавшие по два-три помидора или неполное яблоко в день, гораздо реже страдали от ХОБЛ и могли вдохнуть на 60-80 миллилитров воздуха больше, чем те, кто их не ел.

Еще сильнее эта зависимость проявилась среди курильщиков — как отмечает Гарсия-Ларсен, легкие любителей фруктов выглядели гораздо моложе, чем у тех, кто не включал в свою диету яблоки, помидоры и другие фрукты и овощи.

Что интересно, продукты переработки — муссы, соки и тому подобное — такого благотворного влияния на легкие не оказывали. Поэтому ученые советуют докторам "прописывать" овощи и фрукты всем пациентам, страдающим от проблем с легкими, — это может замедлить распространение ХОБЛ.





