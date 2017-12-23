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Геологи выяснили, куда пропали последние запасы воды на Марсе
// фото: NASA
12:37, 21 Dec 2017
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Последние остатки марсианских рек и океанов могли не испариться в космос, а в буквальном смысле впитаться в его горные породы и изменить их химический состав, окрасив планету в красный цвет, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Круговорот пород в недрах Земли препятствует резким изменениям в концентрации воды на поверхности планеты, так как "лишняя" влага выводится из пород до того, как они достигают мантии. На Марсе его нет, и его воды постоянно взаимодействовали с "сухими" базальтовыми лавами, формируя богатые водой минералы. В результате этого облик Марса поменялся, и планета стала сухой и безжизненной", — заявил Джон Уэйд (Jon Wade) из Оксфордского университета (Великобритания).

За последние годы ученые нашли множество намеков на то, что на поверхности Марса в глубокой древности существовали реки, озера и целые океаны воды, содержавшие в себе почти столько же жидкости, как и наш Северный Ледовитый океан. С другой стороны, часть планетологов считает, что даже в древние эпохи Марс мог быть слишком холодным для постоянного существования океанов, и его вода могла находиться в жидком состоянии лишь во времена извержения вулканов.

Уэйд и его коллеги обратили внимание на одну интересную особенность древнейших марсианских метеоритов – их породы совершенно не похожи ни по цвету, ни по структуре и составу на те минералы, которые сегодня находят на поверхности Марса роверы Curiosity и Opportunity. В частности, в них содержится большое количество так называемых основных горных пород, и крайне мало соединений с большим количеством атомов кислорода и других окислителей.

Это натолкнуло их на мысль, что химический состав пород на Марсе мог заметно поменяться в последние 4 миллиарда лет под воздействием космических лучей, солнечного ветра и жидкой воды, большие запасы которой должны были присутствовать на планете в момент "катапультирования" этих метеоритов.

Руководствуясь этой идеей, ученые проанализировали то, как вода могла взаимодействовать с породами, аналоги которых содержатся в метеоритах, и подсчитали объем воды, который те могли поглотить и удерживать внутри себя по мере погружения в недра Марса. Это позволило им понять, куда исчезла его вода и найти главного "виновника" этой пропажи – оксид железа.

Как обнаружили ученые, марсианские базальты и другие основные породы будут поглощать воду и взаимодействовать с ней гораздо активнее, чем их "кузены" с Земли, так как они содержат в себе почти в два раза больше окиси железа, чем аналогичные минералы на нашей планете. Благодаря этому недра Марса превращаются в своеобразную губку, которая постоянно впитывает в себя воду и почти не возвращает ее назад из-за того, что на красной планете отсутствует тектоника.

В результате этого большая часть вод Марса, как считает Уэйд, не испарилась в космос, как считает сегодня большинство планетологов, а "утекла" в его недра, где она скрывается до сих пор. Следующий ровер НАСА, как надеются авторы статьи, поможет проверить так ли это или нет, пишет РИА Новости







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