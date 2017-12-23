Молдова получит более 36 млн евро в качестве бюджетной поддержки

ЕС предоставляет Молдове 36,3 млн евро в качестве бюджетной поддержки. Об этом объявил в соцсети премьер-министр Павел Филип.

По словам главы правительства, это решение - признание того, что правительство выполняет обязательства, согласованные с партнерами по развитию.



"Еще одна хорошая новость для граждан Молдовы. После 22,2 млн евро, выделение которых одобрил Международный валютный фонд, ЕС объявил о переводе 36,3 млн евро бюджетной поддержки для нашей страны. Это еще одно признание того, что правительство выполняет обязательства, согласованные с партнерами по развитию", - написал Павел Филип.

