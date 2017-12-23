О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Молдова получит более 36 млн евро в качестве бюджетной поддержки
14:26, 21 Dec 2017
просмотров 207 | комментариев 0

ЕС предоставляет Молдове 36,3 млн евро в качестве бюджетной поддержки. Об этом объявил в соцсети премьер-министр Павел Филип.

По словам главы правительства, это решение - признание того, что правительство выполняет обязательства, согласованные с партнерами по развитию.

"Еще одна хорошая новость для граждан Молдовы. После 22,2 млн евро, выделение которых одобрил Международный валютный фонд, ЕС объявил о переводе 36,3 млн евро бюджетной поддержки для нашей страны. Это еще одно признание того, что правительство выполняет обязательства, согласованные с партнерами по развитию", - написал Павел Филип.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Не будьте неблагодарными.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Ваши отношения могут зайти в тупик.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Мечты должны соответствовать реальности. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Уделите больше внимания детям.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Выгодно продавать валюту.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Вечер лучше провести в кругу семьи.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Ваше настроение улучшится.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Не спешите довериться малознакомым людям. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Крах биткоина и другие "шокирующие предсказания" на 2018 год
Сергей Козловский ,
Русская служба Би-би-си
Loading...