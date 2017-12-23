Найдено растение, спасающее от инсульта и депрессии

Учёные из Кингстонского университета на Хай-стрит выяснили, что препараты на основе семян старейшего из сохранившихся видов деревьев — гинкго билоба, — облегчают головные боли, помогают справляться с депрессиями и предотвращают гибель клеток в мозге, улучшая кровоток.

При комплексном применении с аспирином, разжижающим кровь, семена дерева помогают улучшить внимание, рефлексы и языковые навыки всего за 12 недель после инсульта.

Особый рецепт для покупки БАД в Великобритании, Европе, Канаде и США не нужен — экстракт продаётся в обычных капсулах и не требует консультаций специалиста.

Исследовательская группа из Университета Нанкина в Китае и американские медики изучали воздействие препарата на 330 пациентов, перенёсших ишемический инсульт. Курс терапии прописывался исходя из дозировки 450 мг экстракта гинкго билоба на 100 мг аспирина. Через 12, 30, 90 и 180 дней контрольное тестирование выявляло улучшение моторики, памяти, когнитивных навыков, включая рефлексы и речь, пишет life.ru