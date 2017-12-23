NASA будет искать жизнь на альфа Центавре

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства отправит космический аппарат к одной из самых далёких и неизученных звёздных систем — альфе Центавра — до 2069 года.

Новый исследовательский модуль может стать вторым после "Вояджер-1" космическим аппаратом из созданных человеком, которые когда-либо покинут Солнечную систему и направятся в глубокий космос.

При этом NASA столкнулось с практически неразрешимой проблемой: расстояние до тройной звёздной системы составляет почти 40 триллионов километров — существующие двигатели космических аппаратов преодолеют такое расстояние за несколько тысяч лет.

По мнению учёных, для экспедиции на альфу Центавра потребуется создать космический аппарат, летящий со скоростью примерно в 10% от скорости света. Тогда, по данным учёных, далёкой звёздной системы удастся достичь всего за 44 года, пишет life.ru