Ученые из Пенсильванского университета доказали, что употребление в пищу рыбы повышает интеллект и способствует улучшению сна. Исследование проводилось среди детей, его результаты опубликовал портал Eurekalert.
Более ранние исследования показывали влияние жирных кислот омега-3, содержащихся в рыбе, на умственную деятельность, однако связь между увеличением уровня интеллекта и улучшением сна была изучена недостаточно, считают авторы работы.
В исследовании принял участие 541 ребенок из Китая в возрасте от 9 до 11 лет — 54% составляли мальчики, 46% — девочки. Они ответили на вопрос, насколько часто они едят рыбу, а затем прошли тест на уровень интеллекта. Одновременно их родители оценивали качество сна у детей, ответив на соответствующие вопросы ученых.
По мнению ученых, результаты исследования свидетельствуют в пользу того, что детям следует чаще давать рыбу. Ребенку можно принимать ее в пищу, начиная с двухлетнего возраста, причем чем раньше "познакомить" ребенка с этим продуктом, тем лучше он будет воспринимать его на вкус. "Дети хорошо чувствуют запах. Если они к нему не привыкли, они могут избегать есть рыбу", — пояснила один из авторов исследования Дженнифер Пинто-Мартин.
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Русская служба Би-би-си