Ученые рассказали, какой продукт помогает повысить интеллект

Ученые из Пенсильванского университета доказали, что употребление в пищу рыбы повышает интеллект и способствует улучшению сна. Исследование проводилось среди детей, его результаты опубликовал портал Eurekalert.

Более ранние исследования показывали влияние жирных кислот омега-3, содержащихся в рыбе, на умственную деятельность, однако связь между увеличением уровня интеллекта и улучшением сна была изучена недостаточно, считают авторы работы.

В исследовании принял участие 541 ребенок из Китая в возрасте от 9 до 11 лет — 54% составляли мальчики, 46% — девочки. Они ответили на вопрос, насколько часто они едят рыбу, а затем прошли тест на уровень интеллекта. Одновременно их родители оценивали качество сна у детей, ответив на соответствующие вопросы ученых.

По результатам тестов выяснилось, что у детей, которые ели рыбу не реже раза в неделю, отмечалось меньшее количество нарушений сна. Кроме того, они в среднем набрали в тестах на IQ на 4,8 пункта больше, чем их сверстники, употребляющие этот продукт редко или вообще никогда, пишет РИА Новости

По мнению ученых, результаты исследования свидетельствуют в пользу того, что детям следует чаще давать рыбу. Ребенку можно принимать ее в пищу, начиная с двухлетнего возраста, причем чем раньше "познакомить" ребенка с этим продуктом, тем лучше он будет воспринимать его на вкус. "Дети хорошо чувствуют запах. Если они к нему не привыкли, они могут избегать есть рыбу", — пояснила один из авторов исследования Дженнифер Пинто-Мартин.







