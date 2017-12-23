В отчете Kroll 2 не указаны имена

21 декабря Национальный банк Молдовы (НБМ) опубликовал подробное резюме отчета Kroll 2, в котором указано, как были украдены деньги и страны, по которым они циркулировали или в которые они дошли.

Однако подробное резюме отчета Kroll 2 не содержит имен бенефициаров украденного миллиарда. В этом отношении у Джеймса Петтита, посла США в Кишиневе, есть свое объяснение.



"Публикация подробного резюме - это начало. Наверное, нам нужно быть осторожным с любым расследованием. Имена должны быть скрыты, потому что их раскрытие может создать трудности в будущем для успешного завершения расследования", - заявил американский чиновник во время телепрограммы "În PROfunzime" на ProTV Chisinau.

Напомним, что подробное резюме отчета Kroll 2 раскрывает связь группы Шора, чье имя фигурировало в первом отчете, с акционерами ограбленных банков, механизмы отмывания денег и места назначения полученных мошенническим путем средств,

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