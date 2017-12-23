Критически близко к Земле пролетит астероид в виде черепа

Астероид 2015 TB-145, напоминающий по форме череп, приближается к Земле. Максимальное сближение произойдет в ноябре следующего года, пишет ScienceDaily.

Необычный астероид имеет размер от 625 до 700 метров. При этом его поверхность отражает лишь шесть процентов солнечного света. Период вращения вокруг собственной оси составляет примерно три часа.

Предыдущее сближение астероида с Землей произошло в октябре 2015 года. Небесное тело пролетело от нашей планеты на расстоянии всего в 1,3 расстояния от Земли до Луны. В следующем году оно пролетит немного дальше от нас.

По прогнозам ученых, следующее сближение астероида 2015 TB-145 с нашей планетой произойдет лишь в 2088 году, передает Лента.ру.