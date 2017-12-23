Исследования уже доказали, что длительные тренировки благотворно сказываются на мозге. Собственно, никакого сюрприза в этом нет. Но недавно специалисты Университета Западного Онтарио выяснили: даже десять минут аэробной нагрузки кратковременно улучшают работу областей мозга, помогающих людям решать проблемы и концентрировать внимание.
"Некоторые люди не могут соблюдать длительные режимы тренировок из-за отсутствия времени или физической подготовки, — говорит автор работы профессор Мэттью Хит. – Наше исследование показывает, что люди могут быстро ездить на велосипеде или ходить на короткие дистанции хотя бы один раз и уже получить выгоду для себя".
Специалисты пригласили к участию в эксперименте молодых и здоровых людей. Одних они просили просто сидеть и читать журнал в течение десяти минут, других – выполнять физические упражнения на велотренажёре от умеренного режима выполнения до более энергичного.
После десяти минут каждый из участников обеих групп выполнял изнурительные когнитивные задания, чтобы проверить области мозга, отвечающие за принятия решения.
Люди из "спортивной команды" набрали больше очков, чем участники второй группы. Они ответили правильно на большее количество вопросов, а время их ответов улучшилось по сравнению с тем, как они отвечали до тренировок.
В некоторых случаях работа мозга улучшилась на 14 процентов, что является значительным результатом, считают учёные.
Исследователи предложили, что новые данные могут быть особенно важны при разработке лечения для пожилых людей со слабоумием, которые не могут выполнять длительные физические упражнения. Более того, результаты пригодятся и тем, кто хочет быстро улучшить работу мозга, передает Вести.ру.
"Я всегда говорю своим студентам: прежде, чем пойти писать тест или сдавать экзамен, следует сперва выполнить некоторые упражнения", — отмечает профессор, добавляя, что после этого мозг начнёт лучше работать. Кроме того, физическая активность помогает мозгу лучше адаптироваться к переменам.
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Русская служба Би-би-си