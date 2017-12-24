Билл Гейтс снова стал "тайным Сантой"

Основатель Microsoft Билл Гейтс в очередной раз принял участие в акции "тайный Санта", которую ежегодно проводят пользователи популярного интернет-форума Reddit. Миллионер отправил случайно выбранной девушке 13-килограммового плюшевого кота и другие.

Глава Microsoft стал благодетелем для девушки с ником VivetteLLC. Она отметила в своей анкете, что очень любит котов. Билл Гейтс подарил пользовательнице Reddit 13-килограммового Пушина, кота со стикеров в "Фейсбуке".

Кроме того, бизнесмен пожертвовал от имени девушки 750 долларов в фонд помощи животным, а также прислал победительнице несколько книг, куклу, сувениры с сериалом "Доктор Кто", карту Скайрима и сертификат на 150 долларов.

Билл Гейтс участвует в акции "тайный Санта" на сайте Reddit c 2013 года. Ранее он дарил пользователям форума игровые приставки Xbox One и Nintendo Classic Edition, передает Вести.ру.