Самосвал столкнулся с грузовым микроавтобусом в Сорокском районе

Серьёзное ДТП случилось сегодня около села Околина, Сорокского района. Примерно в полдень перевозящий дрова самосвал столкнулся с грузовым микроавтобусом.

Из за сильного удара маршрутка пострадала настолько, что вызволять из неё 23-летнего водителя и 27-летнего пассажира пришлось спасателям. По данным полиции, попутчик сильно не пострадал, а вот шофера с различными травмами пришлось доставить в больницу.

По предварительной информации, ДТП случилось после того, как старенький самосвал не пропустил микроавтобус, который ехал по главной дороге. Водитель ГАЗ-а оказался немногословным.

Ведётся следствие. Наказание для виновного в ДТП будет назначено в зависимости от степени травм пострадавших.