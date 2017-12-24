Месть наркобарона: в Мексике убили популярного видеоблогера

Трагедия произошла в мексиканском штате Синалоа, который славится на всю страну преступностью и наркоторговлей. Местные бандиты застрелили популярного 17-летнего видеоблогера Хуана Луиса Лагунаса Розалеса по кличке Пират. В одном из последних видео нетрезвый молодой человек оскорбил наркобарона Эль Менчо, сообщает Washington Post.

Слава пришла к Розалесу в 16 лет, передает Вести.ру. Он начинал снимать свои рассказы о вечеринках, постепенно эти видео стали набирать популярность. Забавный подросток с хорошим чувством юмора полюбился многим, его стали часто приглашать на корпоративы и обильно напаивать.

Пират быстро втянулся в подобную жизнь и в какой-то момент возомнил себя королем мира. В своем последнем видео пьяный видеоблогер сказал "пару ласковых" одному из самых влиятельных мексиканских наркобаронов Эль Менчо.

Ответная реакция бандитов не заставила себя долго ждать. Вооруженные преступники ворвались в бар, где юноша отдыхал с друзьями. В Пирата всадили от 15 до 18 пуль, опознать его смогли только по татуировкам.

Убийцы пока не задержаны, однако полиция предполагает, что стрелки работали на Эль Менчо, на счету которого более тысячи кровавых преступлений. Поклонники Пирата отмечают, что он был "алкоголиком с длинным языком", однако не заслуживал смерти.