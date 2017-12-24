Молдавские полицейские будут тренироваться в симуляторе виртуальной реальности

Никому не двигаться. Отечественные полицейские обзавелись первым в стране симулятором виртуальной реальности. Сверхсовременная технология поможет стражам порядка ежедневно убивать террористов, спасать заложников и арестовывать хулиганов. Всё это в одной комнате.

По сценарию учения, террористы проникли в школу. Задача спецназа - спасти заложников. При необходимости, стрелять на поражение.

Технологию, главные составляющие которой проекторы и лазерное оружие, привезли из США. Американское правительство симулятор нам подарило. Его стоимость около 170 тысяч долларов.

"Я работал 20 лет полицейским и к сожалению наши тренинги были реже, чем мы нуждались. Патроны дорогие, времени на обучение, на произведение стрельбищ нет. Здесь вы видите, что очень оперативно, в сотни раз дешевле. И повторюсь, как в боксе – движение можно довести до автоматизма", сказал начальник полиции Александр Пынзарь.

После официальной презентации пострелять разрешили и репортёрам.

Симулятор содержит 900 сценариев. Можно даже потренироваться на случай нападения зомби.

И это не просто стрелялка, тут обучаются не меткости, а умению верно среагировать в экстренной ситуации. Порой пистолет и не нужен.

В полиции подсчитали. Симулятор поможет ежегодно обучать около 4-ёх тысяч правоохранителей.