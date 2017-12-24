Китайское шоссе будет вырабатывать электричество

В Китае до конца года должен открыться участок автодороги, на котором будут установлены фотоэлектрические панели. С каждого квадратного метра дороги планируется получить при помощи солнечной энергии электричества на сумму до 15 долларов в год.

Дорога длиной 1120 метров и общей площадью 5870 квадратных метров станет частью кольцевой автомобильной трассы в городе Цзинань в провинции Шаньдун, сообщает China Daily. Мощность участка составит 817,2 киловатта, а срок его службы рассчитан на 20 лет. Вся энергия будет отводиться в городские сети.

Разработчики надеются также предоставлять на этом участке дороги и дополнительные услуги, к примеру, беспроводную зарядку электромобилей, а также навигацию для беспилотных машин. Дорога должна будет выдерживать движение по ней всех видов транспорта, а по экономичности постройки не уступает бетону и асфальту.

Разработчик проекта компания Pavenergy построила первый тестовый участок такой дороги площадью в 660 квадратных метров в центре Цзинаня в сентябре. Выработанная энергия передавалась на расположенные рядом станции по подзарядке электромобилей, пишет Вести.ру.

Идея строительства автотрасс с встроенными солнечными панелями была впервые предложена в США в 2006 году. Первая такая дорога, предназначенная для пешеходов и велосипедов, была открыта в 2014 году в Нидерландах, а первая автотрасса длиной один километр – в 2016 году во Франции.