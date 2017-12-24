Инцидент в Мельбурне: среди пострадвших 9 иностранцев

По меньшей мере девять иностранцев пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в центре Мельбурна в четверг. Об этом сообщила австралийская полиция. Всего же было госпитализировано два десятка человек, состояние троих пострадавших оценивается как критическое.

Наезд на пешеходов произошел накануне на оживленном перекрестке рядом с железнодорожной станцией. Следователи считают, что водитель совершил это преднамеренно. Однако его мотивы пока неизвестны, отмечает euronews.com.

"Никаких связей с радикальными организациями у подследственного не было. В настоящее время мы выясняем, каковы были его мотивы для наезда на пешеходов. Однако каких-либо экстремистских устремлений мы не выявили", - сообщил представитель полиции штата Виктория.

За рулем автомобиля находился 32-летний австралиец афганского происхождения. По данным властей, он проходил курс лечения от психического расстройства, какого именно - не сообщается.

Ранее стало известно о задержании возможного сообщника злоумышленника - 24-летнего мужчины, который снимал произошедшее на телефон. Однако позже полиция установила его непричастность к инциденту.