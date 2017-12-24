Люди выпрыгивали из окон горящей сауны: число жертв выросло до 29 человек. ВИДЕО

Пожар в восьмиэтажном здании в южнокорейском городе Чечхон унес жизни по меньшей мере 29 человек. Не исключено, что после окончательного обследования здания число погибших еще более возрастет.

Основная часть жертв была при этом обнаружена в сауне на втором этаже здания. Пожар возник после возгорания по неизвестным пока причинам автомобиля на подземной парковке.

Огонь был потушен еще к вечеру 21 декабря, однако спасательно-розыскные операции в внутри здания долгое время не удавалось начать из-за ядовитого дыма, заполнившего здание.

Пожар стал крупнейшим в Южной Корее за последние девять лет по количеству жертв. Из-за трагедии в городе отменили этап эстафеты олимпийского огня к зимним играм 2018 годе в Пхенчхане. Соболезнования по поводу пожара выразил президент страны Мун Чжэ-ин, пишет vesti.ru