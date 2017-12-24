Бизнесмен расплатился за автомобиль в салоне монетами

В одном из китайских автосалонов посетитель сделал первый взнос за новый автомобиль BMW стоимостью 400 тысяч юаней (около 60 тысяч долларов) при помощи монет.

Сумма взноса составила 70 тысяч юаней (почти 12 тысяч долларов), которые были выплачены бизнесменом из города Путянь в провинции Фуцзянь, при помощи монет в 5 мао, передает Вести.ру.

Покупатель, который занимается оптовой торговлей, копил эти деньги в течение нескольких лет. Работникам салона пришлось забрать десять коробок с монетами из дома клиента, а потом несколько часов пересчитывать их вручную.