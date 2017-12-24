Разработана технология 3D‐печати для создания "гибкой" электроники

Учёные из университета штата Северной Каролины разработали технологию 3D-печати, позволяющую уменьшить расходы при производстве так называемой гибкой электроники, сообщает Science Daily.

Гибкая электроника может быть использована во многих областях, но есть значительные затраты на производство, что создаёт проблему для практического использования её в коммерческих целях. Наш подход должен снизить расходы и предложить эффективные средства для создания схем с высоким разрешением, — сказал один из авторов разработки Ивэй Хань.

По данным издания, в производстве сгибаемых гаджетов будут использовать металлы и субстраты, совместимые с существующими производственными системами, использующими при технологии прямой печати.

Отмечается, что новый метод основан на уже существующей технологии электрогидродинамической печати. В настоящее время она применяется в производственных процессах, использующих функциональные чернила. Но при создании электроники вместо чернил учёные планируют использовать металлические сплавы с температурой плавления до 60 градусов по Цельсию.

По данным исследователей, микросхемы, выполненные таким образом, сохраняют свои свойства и остаются электрически стабильными после большого количества сгибаний, пишет life.ru