Учёные из университета штата Северной Каролины разработали технологию 3D-печати, позволяющую уменьшить расходы при производстве так называемой гибкой электроники, сообщает Science Daily.
Гибкая электроника может быть использована во многих областях, но есть значительные затраты на производство, что создаёт проблему для практического использования её в коммерческих целях. Наш подход должен снизить расходы и предложить эффективные средства для создания схем с высоким разрешением, — сказал один из авторов разработки Ивэй Хань.
По данным издания, в производстве сгибаемых гаджетов будут использовать металлы и субстраты, совместимые с существующими производственными системами, использующими при технологии прямой печати.
Отмечается, что новый метод основан на уже существующей технологии электрогидродинамической печати. В настоящее время она применяется в производственных процессах, использующих функциональные чернила. Но при создании электроники вместо чернил учёные планируют использовать металлические сплавы с температурой плавления до 60 градусов по Цельсию.
По данным исследователей, микросхемы, выполненные таким образом, сохраняют свои свойства и остаются электрически стабильными после большого количества сгибаний, пишет life.ru
Комментарии
- Дроны будут следить за дорожным движением в Дубае
- Китайское шоссе будет вырабатывать электричество
- В Китае выпустили дешевый клон Samsung Galaxy S9
- Правда или фейк: как проверить достоверность шокирующего видео
- Врачи будут печатать таблетки на принтере
- YouTube заключил долгосрочные контракты с Sony и Universal
- Обнаружен взрывающий смартфоны вирус
- Названы популярнейшие автомобили Европы 2017 года
- Apple призналась в умышленном замедлении старых iPhone
- КНДР отрицает свою причастность к кибератаке WannaCry
- Совбез ООН запретил экспорт рабочей силы из КНДР
- На Филиппины обрушился тропический шторм: более 100 погибших
- Истекает срок оплаты налога на дорогую недвижимость
- На Ботанике выделили участок под строительство магазина "Kaufland"
- В Кишиневе признают акты гражданского состояния из Приднестровья и Бендер
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Неудачный день для секса. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Будьте осторожны с компьютером.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Выгодно покупать валюту.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вы сможете сделать много намеченных дел.
|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба Би-би-си