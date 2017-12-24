Бабушка задушила одного из внуков в целях экономии

В России 71-летняя женщина, находясь в доме у своей дочери, решила, что дочери тяжело одной воспитывать двух сыновей — восьми лет и шести месяцев, и задушила младшего внука.

В отношении пожилой жительницы Старого Оскола следствием возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего" УК РФ, по которой предусмотрены санкции — до пожизненного лишения свободы. По данным следствия, задержание 71-летней жительницы Белгородской области продлено на 72 часа для уточнения, противопоказан ли пожилой обвиняемой арест. Известно, что дети у матери от разных отцов, мужчины в доме в тот момент не было. СКР в рамках расследования будет выяснять условия проживания детей и окружение матери, передает Вести.ру.

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