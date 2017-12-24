Москвич в очках виртуальной реальности упал на стеклянный стол и умер

В квартире на проспекте Маршала Жукова в Москве днем 21 декабря с резаной раной головы был найден мертвым 44-летний мужчина.

По предварительным данным следователей, он ходил по квартире в так называемых очках виртуальной реальности. В какой-то момент он упал на стеклянный стол, порезался об осколки и скончался на месте от потери крови.

Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение, ообщает управление СК РФ по Москве.

Тело первой жертвы виртуальной реальности обнаружила его мама, когда пришла в гости. Открыв дверь своим ключом, женщина обнаружила сына, лежащим лицом вниз в очках на полу. При этом все стены и пол вокруг были залиты кровью, передает Вести.ру.