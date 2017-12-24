В Суворовском районе Одессы сегодня бензовоз протаранил четыре автомобиля и врезался в магазин.
Водитель грузового автомобиля не справился с управлением, совершил наезд на 4 припаркованных автомобиля, после чего выехал за пределы проезжей части, где допустил наезд на продовольственный магазин.
В результате происшествия потерпевших нет. Водитель грузовика признаков опьянения не имеет. Материалы дорожной аварии будут направлены в суд для принятия решения, пишет УНИАН.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Неудачный день для секса. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Будьте осторожны с компьютером.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Выгодно покупать валюту.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вы сможете сделать много намеченных дел.
|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба Би-би-си