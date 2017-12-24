В столице попался на новом преступлении ранее судимый мужчина

Вышедший недавно из тюрьмы уроженец Крикова разбил стекло автомобиля и украл оттуда вещи, принадлежавшие жителю столицы. Инцидент произошел на бульваре Григоре Виеру в Кишиневе.

Как сообщает noi.md, злоумышленник, разбив лобовое стекло, проник в автомобиль Toyota Yaris, припаркованный во дворе жилого дома, и похитил из него материальные ценности. В это время его заметил владелец транспортного средства. Он немедленно вмешался и спугнул грабителя. Тот сбежал. Инцидент был записан на видеорегистратор пострадавшего автомобиля.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 29-летнего жителя Крикова. Ранее он отбывал наказание за кражу и преступления, связанные с оборотом наркотиков. Под давлением улик задержанный рецидивист сознался в совершенном им правонарушении.

Мужчину задержали на 72 часа. Согласно действующему законодательству ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 13 000 до 27 000 леев, от 180 до 240 часов неоплачиваемых работ в пользу общества или тюремного заключения на срок до четырех лет.