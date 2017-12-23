Ученые: морепродукты и рыбу стоит есть хотя бы раз в неделю

Ученые из Университета Пенсильвании выяснили, почему нам стоит хотя бы раз в неделю употреблять в пищу морепродукты и рыбу.

Из предыдущих исследований известно, что омега-3-ненасыщенные кислоты, получаемые нами из рыбной пищи, способствуют улучшению интеллектуальных способностей и успокаивают нервную систему. Американские ученые решили раскрыть, как морепродукты помогают нам лучше спать, а сон, в свою очередь, — лучше думать и соображать.

В новом исследовании участвовали 540 детей в возрасте от 9 до 11 лет. Девочки и мальчики (в соотношении 54% к 46%) заполняли опросник о том, как часто они употребляли в пищу рыбу в течение месяца. Также исследователи применили версию теста на уровень IQ под названием «шкала интеллекта Векслера для детей», которая изучает вербальные и невербальные навыки.

Затем родители отвечали на вопросы о качестве сна своих детей, его продолжительности и непрерывности. Наконец, ученые обращали внимание на такие факторы как образование родителей, уровень жизни, профессию и число детей в семье.

Оказалось, что дети, которые ели рыбу ежедневно, набирали в ходе теста на IQ на 4,8 балла больше, чем остальные участники исследования. Кроме того, любители рыбы меньше страдали от нарушений сна.

Учитывая юность группы добровольцев, ученые решили не детализировать такие моменты как вид потребляемой рыбы, оставив эти вопросы для будущих исследований. На данный момент ученые рекомендуют постепенно добавлять в рацион морепродукты и рыбу, начиная употреблять их хотя бы раз в неделю, передает Моя планета.