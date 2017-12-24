Президенту повторно предложили утвердить новых министров

Список новых министров повторно отправили на утверждение президенту. Накануне Игорь Додон отказался подписывать указы об их назначении, но при повторном выдвижении обязан это сделать. В правительстве главе государства напомнили о соответствующем решении Конституционного суда.

В кабмине будет два новых вице-премьера и пять новых министров. Вице-премьером по евроинтеграции станет глава Народно-европейской партии Юрий Лянкэ, по Реинтеграции - Кристина Лесник. Министерство иностранных дел возглавит Тудор Ульяновский, Минэкономики - Кирилл Габурич. Минздравом будет руководить Светлана Чеботарь, минсельхозом - Ливиу Волконович. А министром юстиции станет Александр Тэнасе.



В начале недели о перестановках в правительстве объявил председатель Демпартии Влад Плахотнюк. По его словам, это завершающий этап реформы кабмина. Премьер Павел Филип, в свою очередь, подчеркнул, что целью реформы была деполитизация правительства, где остаются технократы.





