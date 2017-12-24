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Белоруссия первой в СНГ легализовала биткоины и разрешила майнить без налогов
// фото: Фото с сайта президента Белоруссии
15:02, 22 Dec 2017
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики», который в том числе легализует понятие криптовалюты, блокчейна и майнинга. Согласно документу, физические и юридические лица могут хранить и майнить криптовалюту, проводя с ней любые операции через биржи.

Президент Белоруссии заявил, что декрет необходим для привлечения новых кадров, «инвестиций в будущее» и развития IT-сферы в стране, передает tjournal.ru.

"Естественно, жизнь меняется. Мы даже в начале года не могли говорить о каких-то там майнингах, блокчейнах и этой новой криптовалюте. А уже сегодня это становится реальностью. Поэтому жизнь и, естественно, нормативно-правовая база будут меняться", - заявил Александр Лукашенко.

Декрет ещё не был официально опубликован, но белорусские СМИ цитируют некоторые его части. Документ также легализует проведение ICO, смарт-контракты и выпуск собственных токенов через резидентов Парка высоких технологий (аналог «Кремниевой долины») без налогов до 2023 года. Среди компаний-резидентов: AIMatter, купленная Google, IBA IT Park, Belka Games и другие.

Помимо криптовалюты, декрет установил, что компании из ПВТ могут нанимать иностранных граждан без разрешений, а сотрудники могут выезжать из Белоруссии без визы. От налогов также освобождаются компании, которые оказывают резидентам ПВТ маркетинговые, рекламные, консультационные и другие услуги.




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