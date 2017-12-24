Девушка-химера: модель раскрыла миру тайну своего уникального тела

Тейлор Мюль — необычная девушка. Она «сама себе близнец». Живет с двумя наборами ДНК и двумя иммунными системами. И это интересно отражается на ее теле.

Американка Тейлор Мюль родилась в Калифорнии. В детстве, когда посещала балетную школу, она заметила, что ее тело отличается от тел ее сверстников. Кожа на животе была разделена двумя цветами надвое — одна сторона была темнее, а другая более светлой.

Когда родители Тейлор отвели ее к врачу, им сказали, что это просто родимое пятно и беспокоиться не о чем. Однако, Мюль выросла и начала замечать, что ее здоровье резко ухудшается.

Тогда она начала консультироваться у различных медиков, которые диагностировали редчайшее генетическое состояние американки — химеризм. Тело Мюль содержит два генетически различных типа клеток. Оказалось, что девушка поглотила своего близнеца еще в утробе и теперь постоянно «носит» свою сестру в себе. У Мюль два разных кровотока и две иммунные системы, которые постоянно атакуют друг друга, что приводит к аутоиммунным проблемам.

Прежде чем ей диагностировали химеризм, здоровье сильно страдало. «Все началось с 15 лет, и было тяжело жить, не зная, чем именно я болела. Временами я чувствовала грусть и подавленность», — рассказал Мюль.

Девушке приходится жить в определенном ритме, во многом себе отказывать. Ей необходимо соблюдать диету, делать физические упражнения, также врачи рекомендуют, чтобы ей регулярно делали массаж, и ряд других процедур, передает Моя планета.

«Хотя я это все и делаю, у меня все равно возникают аутоиммунные проблемы. Так, я очень чувствительна к еде, что влияет на меня отрицательно. Но мне пришлось смириться с обстоятельствами и пытаться все видеть в позитивном свете», — рассказывает Мюль.

Любопытно, что чисто теоретически Мюль может родить ребенка, матерью которого генетически будет ее сестра-близнец.

Недавно девушка опубликовала в своем Instagram фото, демонстрирующие ее химеризм. Тейлор занимается модельным бизнесом, поэтому для нее столь смелый шаг — обнародование своих недостатков в рамках идеального мира — является сигналом другим девушкам, которым не нужно бояться несовершенств в своем теле.