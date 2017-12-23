Археологи нашли в Дании сотни загадочных камней с орнаментом

На датском острове Борнхольм обнаружили свыше 300 резных камней времен каменного века. Изделия нашли в Васагарде, в южной части Борнхольма. Предполагается, что здесь было святилище, где поклонялись Солнцу, пишет Science Alert.

Камни нашли в районе предполагаемого святилища, которое использовалось в эпоху неолита, в период от 3500 года до н.э. до 2700 года до н.э. Так как входы в древний комплекс соответствуют точкам солнцестояния, исследователи предполагают, что он представлял собой башню, служащую для поклонения Солнцу.

Резные камни, которые нашли археологи, были обработаны с одной стороны, примерно 5000 лет назад. Большинство из них имеют линии, которые исходят из центра, как лучи Солнца. Тем не менее, точное предназначение камней остается загадкой, пишет nv.ua

"Это вопрос на миллион долларов. Невозможно точно знать, для чего люди их использовали", – говорит Ларс Ларссон, почетный профессор Лундского университета в Швеции.

Некоторые ученые полагают, что солнечные камни могли использоваться для похоронных обрядов. Многие из них были найдены в ямах, которые, предположительно, служили временной могилой.

Согласно другим гипотезам, камни могли служить деньгами, которые взимались за вход в храм, или использовались для счета, или для религиозных обрядов, или же древние люди носили их в качестве амулетов или талисманов. Тем не менее, загадка пока не разрешена.