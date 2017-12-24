У россиянки отобрали семерых детей из-за длинных волос у мальчика

Суд вернул семерых детей под опеку жительницы Хакасии Любови Лицегевич. Такое решение, говорится в письме Amnesty International, принял Боградский районный суд 22 декабря.

На заседании суда, по итогам которого было отменено решение об изъятии детей, присутствовали, в числе прочих, представитель детского омбудсмена Анны Кузнецовой и уполномоченный по правам ребенка Хакасии, добавила адвокат.

20 декабря «Новая газета» опубликовала статью об изъятии семерых приемных детей у жительницы Хакасии Любови Лицегевич на основании того, что у одного ребенка — четырехлетнего мальчика — были слишком длинные, по мнению органов опеки, волосы. Всё началось с жалобы воспитательницы детского сада — 22 мая она сообщила в районное управление образования о длине волос ребёнка. При этом в суде свидетели утверждали, что в июне мальчика подстригли, а проверяющие якобы видели его с косой и розовой резинкой. Дети Лицегевич утверждали, что в доме розовых резинок не было, передает tjournal.ru.

В итоге было вынесено решение о прекращении опеки в отношении пятилетнего мальчика. 3 ноября у Лицегевич забрали всех детей, но почему — не ясно.

Незадолго до изъятия детей Лицегевич рассказала на телевидении, что в её районе не доплачивают опекунские, выяснила «Новая газета». У неё также якобы произошёл конфликт с руководством сада.

Лицегевич, как сообщалось, воспитала 20 приемных детей и одного родного, и ранее никаких претензий к ней у соцзащиты не возникало, передает meduza.io.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова пообещала срочно разобраться в ситуации, а Елена Мизулина заявила, что обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность изъятия детей в Хакасии.