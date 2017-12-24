Дело предприимчивого инспектора-взяточника передали в суд

Прокуроры направили в суд уголовное дело против офицера управления дорожной полиции Кишинева, которого подозревают в коррупции, извлечения выгоды из влияния, незаконном хранении боеприпасов.

Как сообщает Инфотаг, в деле инспектора-взяточника фигурирует ряд эпизодов. В сентябре 2014 г. он оказался на месте задержания нетрезвого водителя. Почти сразу он потребовал от него взятку в 50 евро, пообещав, что сможет добиться закрытия дела.

Несмотря на то, что расследование против водителя-пьяницы вел другой инспектор, полицейский снова получил 1 тыс. евро с того же незадачливого нарушителя.

После начала расследования актов коррупции инспектора, прокуроры нашли ряд дел о ДТП, не расследованных им в 2007-2014 г. В ходе обысков в доме инспектора нашли два охотничьих патрона, хранимых незаконно.

За все перечисленные деяния ему грозит до пяти лет лишения свободы.