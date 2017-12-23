Камерунские дельфины-горбуны оказались самыми уязвимыми и редкими животными Африки, которые могут исчезнуть с лица Земли из-за попадания в сети рыболовов уже в ближайшие годы, сообщает пресс-служба Общества сохранения диких животных (WCS).
"Наши последние наблюдения показывают, что общая популяция камерунских дельфинов составляет сейчас меньше 1,5 тысячи половозрелых особей, разбросанных по крайне небольшим и изолированным популяциям", — заявил Тим Коллинс (Tim Collins), эколог из Международного союза охраны природы (IUCN).
Дельфины-горбуны (Sousa spp.) в прошлом были широко распространены у западных берегов Африки, Юго-Восточной Азии, Индии и Австралии, и их численность составляла несколько десятков тысяч особей. В последние годы их численность начала резко сокращаться в результате браконьерской охоты на этих морских млекопитающих и их случайной гибели в сетях легальных и нелегальных рыболовов.
Как показали эти наблюдения, экологи недооценивали скорость сокращения их популяции — их текущая численность составляет от одной до полутора тысяч особей, а ареал обитания оказался раздроблен на множество изолированных и далеких друг от друга уголков Атлантики, пишет РИА Новости
Это открытие, как отмечает Коллинс, уже заставило IUCN перевести этих дельфинов в список вымирающих видов, находящихся в критическом состоянии. Это сделало их одними из самых редких и уязвимых животных Африки, наряду с черными носорогами, равнинными гориллами и гиеновидными собаками.
По текущим прогнозам экологов, численность этих дельфинов продолжит стремительно сокращаться, так как ни одна страна на атлантическом побережье Африки не предпринимает серьезных мер по защите этих морских млекопитающих от попадания в сети браконьеров или легальных рыбаков. Как надеются ученые, попадание Sousa teuszii в Красную книгу убедит правительства африканских государств серьезнее относиться к этой проблеме.
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Русская служба Би-би-си