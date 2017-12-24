Одобрен законопроект о валоризации пенсий

Больше 152 тысяч человек, вышедших на пенсию в 2012-м году и позже, станут получать больше. Проект закона о валоризации пенсий одобрил парламент в окончательном чтении. За проголосовали 87 депутатов.

Пенсии, начисленные в 12-м и 13-м году, повысят в апреле - на год раньше намеченного срока. А выплаты тем, кто вышел на заслуженный отдых с начала 2014-го по 31 марта 2017, увеличат в октябре - на два года раньше, чем планировалось.

Пенсии по возрасту для 131-ной тысячи получателей вырастут на 300 леев в месяц. А пенсии по инвалидности пересчитают для 21-ной тысячи человек. И в этом случае рост составит 280 леев.

FB.ruПовышение пенсий обойдется бюджету почти в два миллиона леев в год.







