Утвержден бюджет Кишинева на 2018 год

Муниципальный совет Кишинева (МСК) единогласно утвердил в пятницу бюджет столицы на 2018 год.

Как передает «ИНФОТАГ», и.о. обязанности директора финансового управления Зинаида Жалобэ отметила, что доходы муниципального бюджета увеличатся по сравнению с нынешним годом почти на 400 млн. леев - до 3,758 млрд. ($214 млн.), из которых 1,96 млрд. составят трансферты из казны государства.



«Расходы возрастут на 720 млн. леев превысят 4,49 млрд. леев ($256 млн.). Из них почти 1,9 млрд. предусмотрено на систему образования. 97 млн. леев планируется направить на поддержку наиболее уязвимых слоев населения», - сказала она.



Независимый советник Ион Штефаницэ приветствовал заложенные в бюджете 6 млн. леев на реконструкцию памятников и исторических мест Кишинева, в том числе парка Штефан чел Маре.



Советник-либерал Ион Чебану отметил, что принятие бюджета - успех МСК, а и.о. примара Сильвия Раду не имеет к нему никакого отношения.



Советник-социалист Ион Чебан сказал, что «впервые за 10 лет МСК сумел утвердить бюджет в положенный срок».

«Это позволит начать все необходимые публичные закупки уже с начала 2018 года, а корректировать бюджет можно будет в процессе его исполнения в следующем году. Ничего идеального нет, но важно, что все процессы начнутся в срок. Мы на протяжении полугода работали по бюджету со всеми управлениями. Да, проблем в нем есть много, но я уверен, что нам удастся разрешить их в самое ближайшее время, – подчеркнул Чебан.