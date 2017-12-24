Супруга Гринку подтвердила достоверность письма в котором её муж называет Усатого трусом и балаболом

Супруга Феликса Гринку, бывшего активиста "Нашей партии", подтвердила достоверность открытого письма, опубликованного в социальной сети Facebook, после того как сторонники Усатого подвергли его сомнению, назвав "подделкой". Эллада Гринку пояснила, что супруг передал письмо ей лично. Она его сфотографировала и "передала привет" всем, кто внезапно вспомнил о существовании ее семьи, - сообщает портал Deschide.md.

„Рада, что вы вспомнили о нашей семье (прим. - после публикации письма). В особенности, радует, как за нас переживают те, кто откровенно про нас забыли и кому мы были до сих пор безразличны. Хочу всех успокоить, особенно лживых журналистов. Письмо мне передал лично в руки Феликс, я сфотографировала его и опубликовала в фейсбуке. У меня к вам единственная просьба - не хочу, чтобы меня беспокоили, именно так как вы это делали и до сих пор! Спасибо, - написала она. Эллада Гринку не уточняет кто является теми, кто начал "проявлять заботу" о ее семье только вчера, однако судя по сообщению речь идет о членах "Нашей партии" и ее лидере - Ренато Усатомю. Отметим, что вчера адвокат Анна Урсаки, находящаяся в бегах, написала в комментарии, что письмо является "подделкой" и "результатом банальной провокации". Напомним, что активист "Нашей партии" Феликс Гринку, который подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах и содержится в СИЗО, заявил о своем выходе из политформирования. В тоже время он обвинил Ренато Усатого и его заместителей в обмане. В своем письме он пожаловался на то, что в то время как он страдает из-за своих идей, никто из руководства партии не протянул руку помощи его семье. Гринку назвал Ренато Усатого трусом, который бросил своих сторонников, а также балаболом.

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