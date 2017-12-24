Социальный проект 60 plus: пенсионеры смогут бесплатно посещать спектакли в театре Михая Эминеску

Начиная с сегодняшнего дня, и до 15 января 2018 года, внукам и детям предлагается приглашать бабушек, дедушек и родителей в театр. Проект «С бабушкой и дедушкой в театр» был запущен сегодня в Кишинэу социальной программой «60 plus» в партнерстве с Национальным театром имени Михая Эминеску.

Таким образом, в течение месяца, за каждый купленный билет на спектакли вышеуказанного театра, посетители получат один бесплатный билет, при предъявлении пенсионного удостоверения одного из родителей, дедушек или бабушки старше 60 лет.

На пресс-конференции, директор социальной программы «60 plus» Анастасия Примов отметила, что данная кампания является частью трех поколений – внуки, родители и бабушки и дедушки, и направлена на поощрение лиц старше 60 лет применять свой опыт и знания, а также вести активный образ жизни.

В рамках Программы также была запущена онлайн-платформа 60plus.md. Сайт содержит фото и видеопроекты, статьи, интервью, отчеты и анализы по различным темам, представляющим интерес как для пожилых людей, так и для их детей и внуков. В то же время призываются работодатели присылать предложения о работе людям старше 60 лет, которые будут размещены на сайте.

«В стране проживают более 615 человек, которым более 60 лет, и мы должны предоставить им помощь в общении и участии в различных мероприятиях», - отметила Анастасия Примов.

Как сообщает МОЛДПРЕС, директор Национального театра им. Михая Эминеску Петру Хадыркэ отметил, что этот проект является своевременным и может быть весьма эффективным. «Нам не хватает зрителей. Но мы приветствуем этот проект, поскольку через него будет существовать общение между поколениями».

Расходы на 400 бесплатных билетов, предоставленных бесплатно, покрываются за счет фармацевтической компании. Социальная программа «60 plus» осуществляется при финансовой поддержке Государственного департамента США.