Начиная с сегодняшнего дня, и до 15 января 2018 года, внукам и детям предлагается приглашать бабушек, дедушек и родителей в театр. Проект «С бабушкой и дедушкой в театр» был запущен сегодня в Кишинэу социальной программой «60 plus» в партнерстве с Национальным театром имени Михая Эминеску.
Таким образом, в течение месяца, за каждый купленный билет на спектакли вышеуказанного театра, посетители получат один бесплатный билет, при предъявлении пенсионного удостоверения одного из родителей, дедушек или бабушки старше 60 лет.
На пресс-конференции, директор социальной программы «60 plus» Анастасия Примов отметила, что данная кампания является частью трех поколений – внуки, родители и бабушки и дедушки, и направлена на поощрение лиц старше 60 лет применять свой опыт и знания, а также вести активный образ жизни.
В рамках Программы также была запущена онлайн-платформа 60plus.md. Сайт содержит фото и видеопроекты, статьи, интервью, отчеты и анализы по различным темам, представляющим интерес как для пожилых людей, так и для их детей и внуков. В то же время призываются работодатели присылать предложения о работе людям старше 60 лет, которые будут размещены на сайте.
«В стране проживают более 615 человек, которым более 60 лет, и мы должны предоставить им помощь в общении и участии в различных мероприятиях», - отметила Анастасия Примов.
Как сообщает МОЛДПРЕС, директор Национального театра им. Михая Эминеску Петру Хадыркэ отметил, что этот проект является своевременным и может быть весьма эффективным. «Нам не хватает зрителей. Но мы приветствуем этот проект, поскольку через него будет существовать общение между поколениями».
Расходы на 400 бесплатных билетов, предоставленных бесплатно, покрываются за счет фармацевтической компании. Социальная программа «60 plus» осуществляется при финансовой поддержке Государственного департамента США.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Неудачный день для секса. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Будьте осторожны с компьютером.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Выгодно покупать валюту.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вы сможете сделать много намеченных дел.
|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба Би-би-си