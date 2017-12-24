Службу экстренной помощи 112 передали МВД

Единая национальная служба экстренных вызовов 112 переходит в ведение Министерства внутренних дел (МВД). Законопроект об этом был принят сегодня парламентом-

По словам авторов законопроекта, поправки приняты в соответствии с концепцией реформирования центральной публичной власти, согласно которой государственные материальные и мобилизационные резервы находятся в ведении МВД. Ранее эта сфера управлялась подведомственным правительству Агентством материальных резервов.

Также проектом предусмотрено, что МВД будет полностью отвечать за работу Единой национальной службы экстренных вызовов 112, пишет МОЛДПРЕС.

Создание Службы экстренных вызовов 112 предусмотрено положениями Соглашения об ассоциации РМ-ЕС. Бесплатный звонок на единый круглосуточный номер 112 позволит обратиться в четыре службы одновременно: в полицию, пожарную, скорую медицинскую и газовую службы.