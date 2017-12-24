Синоптики рассказали о погоде на католическое рождество

Теплую погоду и переменную облачность без осадков прогнозируют синоптики на атолческое Рождество.

По данным Государственной гидрометеорологической службы (ГМС), холодная погода сохраниться до субботы и воскресенья, когда ночью столбики термометров опустятся до минус 7-5 °C, а днем температура воздуха составит 0-5 °C. Кроме того, в ближайшие выходные днем ожидаются осадки в виде снега, особенно в северной части страны, и мокрого снега, по всей территории страны.

В понедельник, 25 декабря, температура воздуха резко потеплеет. Таким образом, вместо сугробов и снегопадов, метеорологи прогнозируют на севере страны 0-3 °C ночью, и 4-7 °C – днем. В центре и на юге страны будет еще теплее. В этих районах синоптики обещают до 1-5 °C ночью, и до +9 °C – днем. Тенденция потепления сохранится и в последующие дни.

Погода на последних ста метрах года отмечена важным астрономическим событием, таким как зимнее солнцестояние, зарегистрированное 21 декабря. Оно считается астрономическим началом зимы, несмотря на то, что синоптики считают 1 декабря началом самых холодных трех месяцев года Северного полушария. После солнцестояния дни становятся длиннее, пишет moldpres.md

Существует множество традиций, обычаев и суеверий, связанных с Рождественскими праздниками, которые относятся, в том числе и к метеорологическим аспектам. Таким образом, наиболее распространенное суеверие связано с погодой в этот день, если в рождественский день идет снег, считается, что на Пасху будет красивая погода. В то же время ясное рождественское небо – к урожайному году.