Новым вице-спикером парламента станет Валерий Гилецки

Депутат от Европейской народной партии Молдовы Валерий Гилецки был избран сегодня голосами 51 депутата парламента на должность вице-спикера законодательного органа, вместо Юрия Лянкэ.

Предложение о назначении Валерия Гилецки поступило от спикера Андриана Канду, после того как Юрий Лянкэ объявил о том, что отказывается от депутатского мандата, сообщает МОЛДПРЕС.

Валерий Гилецки по профессии инженер связи и в 2009 году был избран депутатом парламента Республики Молдова от Либерал-демократической партии Республики Молдова (ЛДПМ). Позже он покинул ряды ЛДПМ и создал парламентскую Европейскую народную группу.