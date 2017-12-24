Столичный зоопарак будет модернизирован

В зоопарке Кишинева появятся рестораны, амфитеатр для показа фильмов и клуб юннатов.Это и многое другое предусмотрено в проекте модернизации учреждения до 2021 года, одобренном столичным мунсоветом.

Так в проекте предусмотрено переобустройство вольеров, размещение всех животных в зависимости от места их происхождения, а также ряд ремонтных работ, пишет realitatea.md.

Что касается посетителей, для них планируется открыть два ресторана, четыре туалета, детские площадки, клуб юных натуралистов, а также амфитеатр, в котором будут показываться фильмы и проводиться интерактивные лекции.

Кишиневский зоопарк был основан 39 лет назад. На данный момент его территория составляет 14 га, пишет aif.md





