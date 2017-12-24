Во время обыска в Киеве понятой украл 20 тысяч гривен

Видеосъемка во время обыска в Киеве зафиксировала, как понятой крадет 20 тысяч гривен во время обыска. Об этом рассказал первый заместитель начальника полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Интересный случай произошел вчера. Во время проведения одного из более 80 обысков в Киеве был приглашен понятым местный житель. Он "не растерялся": во время обыска в квартире похитил 20 тысяч гривен", - рассказал он.

По словам Аброськина, когда обыскиваемый заявил о пропаже денег, полиция пересмотрела видеосъемку обыска и задержала вора, пишет korrespondent.net

"Итог - еще утром он был понятым, а вечером был уже за решеткой в следственном изоляторе", - пишет Аброськин.