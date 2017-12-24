Мадрид предъявил обвинения еще трем лидерам Каталонии

Испанский судья предъявил обвинение трем лидерам каталонского сепаратизма по статьям о подстрекательстве к мятежу и растрате средств в деле об объявлении независимости автономии. Об этом сообщает El Pais в пятницу, 22 декабря.

Обвинения выдвинули против Артура Маса, который был лидером Каталонии с 2010 по 2016 годы, Марты Ровиры, второго номера в партии Республиканских левых Каталонии (ERC), и Анны Габри, пресс-секретаря радикальной левой партии CUP.

Все они входили в так называемый Стратегический комитет, который разрабатывал план проведения референдума и провозглашения независимости автономии, сообщает korrespondent.net

Отметим, накануне состоялись досрочные выборы в региональный парламент Каталонии. Партии, поддерживающие независимость автономии, сохранили абсолютное большинство.