На Ботанике выделили участок под строительство магазина "Kaufland"

Немецкая компания продуктивной розницы "Kaufland" намерена открыть сеть магазинов в Кишиневе. Местные советники одобрили вчера решение, предусматривающее изменение назначения участка земли, на котором будет построен коммерческий центр.

Как сообщает Молдпрес, компания уже открыла офис в столице и работает над определением участков под строительство магазинов, а также поиском местных производителей, которые могли бы поставлять продукцию в Молдове и Румынии.

Ранее представители немецкой компании заявляли, что до конца 2020 года планируют открыть шесть магазинов в Кишиневе, объем инвестиций достигнет 60 млн. евро.