Истекает срок оплаты налога на дорогую недвижимость

26 декабря истекает срок выплаты налога на роскошь. До сих пор его заплатила только треть владельцев дорогой недвижимости.

В настоящее время в стране зарегистрировано почти 2300 домов площадью свыше 120 квадратных метров, цена которых достигает полутора миллионов леев. Это на 411 меньше, чем в 2016-ом.



"За год провели различные операции с недвижимостью. Какие-то здания были отчуждены, какие-то проданы", - сказала глава управления Налоговой службы Ольга Голбан.



В налоговой службе говорят, что жители Молдовы всячески стараются уйти от уплаты налогов. Некоторые собственники половину жилья переписали на родственников. Юристы говорят, что при этом законы не нарушаются:



"Во всем мире, чтобы избежать лишних затрат, используются любые ходы в рамках закона. Люди дарят, перепродают жилье, сокращают площадь жилых помещений до допустимых законом размеров".



По данным государственной налоговой службы в 2016 году почти 40% налогоплательщиков задержали оплату налога.



"За каждый день опоздания предусмотрена пеня. За налога в размере, скажем, 12000 леев, получится до 5 леев в день", - сообщила глава управления Налоговой службы Ольга Голбан.



В прошлом году налоговые поступления на дорогую недвижимость добавили в бюджет 50 миллионов леев.