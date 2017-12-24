На Филиппины обрушился тропический шторм: более 100 погибших

Более 100 человек, по предварительным данным, погибли в результате тропического шторма, обрушившегося на юг Филиппин. Десятки людей числятся пропавшими без вести.

Шторм Тембин привел к наводнениям и селям в нескольких районах острова Минданао.

Скорость ветра во время шторма достигала 80 километров в час, в настоящее время Тембин миновал Минданао и направляется к южной части острова Палаван. После этого он, как ожидается, продолжит движение на запад.

Особенно сильно пострадали филиппинские города Тубод и Пиагапо, где многие дома оказались погребены под кучами камней. Представитель полиции в Тубоде рассказал Франс пресс, что в городе погибли по меньшей мере 19 человек.

"Уровень воды в реке поднялся и большая часть домов были смыты. Деревни больше нет", - рассказал он.

Он добавил, что добровольцы пытаются откопать тела людей из грязи в деревне Далама. Еще один чиновник рассказал, что по меньшей мере 10 человек погибли в Пиагапо, в 10 км от Тубода, передает ВВС.

Филиппины регулярно страдают от сильнейших тропических штормов, хотя Минданао сравнительно редко оказывается затронут катаклизмами. Тембин, который на Филиппинах называют Винта, обрушился на Минданао в пятницу, в некоторых районах острова был объявлен в режим чрезвычайной ситуации.

В пострадавших районах отмечаются сбои в подаче электричества и повреждения линий связи, которые мешают работе спасателей.