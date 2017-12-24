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Совбез ООН запретил экспорт рабочей силы из КНДР
// фото: REUTERS
14:15, 23 Dec 2017
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Совет Безопасности ООН ужесточил санкции в отношении Северной Кореи в ответ на её недавние испытания баллистических ракет.

Новые ограничительные меры запрещают экспорт рабочей силы из КНДР - это коснется и России, где работают северокорейские трудовые мигранты.

Резолюция, разработанная США, предусматривает также жесткое ограничение на поставки топлива в КНДР и усиление режима торгового эмбарго.

За принятие резолюции единогласно проголосовали все 15 членов Совбеза, в том числе Китай и Россия - главные торговые партнеры Северной Кореи, отмечает ВВС.

Согласно документу, поставки нефтепродуктов в КНДР будут ограничены 500 тыс. баррелей в год. По данным США, в 2016 году Пхеньян импортировал 4,5 млн баррелей нефтепродуктов - таким образом, объем поставок должен снизиться почти на 90%.

Наряду с другими санкциями - расширением перечня товаров, запрещенных к ввозу в КНДР, а также персонального "чёрного списка" северокорейских чиновников, резолюция ООН ставит под угрозу один из главных источников поступления в КНДР иностранной валюты.

Совет Безопасности требует от всех стран-членов ООН разорвать контракты с трудовыми мигрантами из Северной Кореи и выслать гастарбайтеров на родину. На исполнение этого предписания Совбез отводит 24 месяца.

Власти Северной Кореи отправляют за границу квалифицированных рабочих, преимущественно, строительных специальностей, с главной целью - обеспечить приток иностранной валюты в страну, который резко сократился после введения международных санкций. До сих пор ограничения ООН не затрагивали эту статью доходов северокорейского правительства.

Тысячи трудовых мигрантов из КНДР трудятся на стройках в Китае, Монголии, на Ближнем Востоке, а также в России.




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