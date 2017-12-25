В 2017 году археологи представили множество увлекательных артефактов, которые помогли раскрыть интригующую информацию о прошлом человечества. От таинственных каменных сооружений в Саудовской Аравии до могилы женщины, похороненной с сердцем супруга.
Моя планета и Live Science вспоминает 10 самых впечатляющих археологических находок года.
Этой осенью стало известно об открытии в Саудовской Аравии около 400 прямоугольных каменных конструкций, которые были названы «вратами» и напоминали ограждения спортивных площадок. Структуры обнаружены на негостеприимных пейзажах — лавовые поля, скудная растительность и источники воды. Однако тысячи лет назад эта местность была более приспособлена для жизни людей.
В феврале сообщалось об обнаружении пещеры, где хранились неизвестные свитки Мертвого моря. В ходе раскопок были обнаружены сосуды для хранения свитков, кожаные изделия, ткань. Найденные глиняные сосуды и фрагменты свертков были спрятаны в нишах, у дальней стены пещеры, в 4–6 м от входа.
В Египте нашлась 3800-летняя пирамида фараона Амени Кемау. Любопытно, что это вторая пирамида древнеегипетского царя. Первая, открытая в 1957 году, расположена всего в 600 м от новой. В гробнице было обнаружено тело дочери фараона. Амени Кемау был пятым фараоном в династии и правил всего два года над большей частью Египта, за исключением, возможно, Восточной дельты Нила, с 1793 по 1791 года до н. Э.
Самые древние останки Homo sapiens были обнаружены в Марокко. Об открытии стало известно летом 2017 года. Исследователи отметили, что тела трех взрослых, одного подростка и одного ребенка имеют возраст в 300 000 лет. Эта находка говорит о том, что Homo sapiens возник как минимум на 100 000 лет раньше, чем считалось ранее.
В могиле аристократки Луизы де Куенго, умершей в 1656 году в возрасте 65 лет, были найдены пять человеческих сердец, включая сердце ее мужа. Туссен де Перриен умер за семь лет до нее. Сердце мужчины извлекли из тела и поместили в защитный чехол, а затем и в гроб его супруги. Ее похоронили в монастыре в Ренне (Франция). Муж покоился в 201 км от жены. Его могилу пока не могут найти, но судя по состоянию тела Луизы, ее сердце находится в гробу супруга.
В греческом Пилосе нашли 3500-летний драгоценный камень с выгравированным на нем воином, победно возвышающимся над убитым врагом. Детали рисунка настолько сложны, что для их изучения требуется микроскоп. Артефакт был обнаружен еще в 2015 году, но изучен только в 2017-м.
Глиняная табличка, найденная в Турции, оказалась 4000-летним брачным контрактом. Начертанный ассирийским письмом договор предусматривал инструкцию для главы семьи в случае бесплодия жены. Супруг был обязан использовать женщину-рабыню в качестве суррогатной матери.
Археологи нашли 8000-летние следы древних людей на территории Грузии. В частности, были обнаружены сосуды для вина с остатками винной кислоты. Это самое древнее вино в мире: предыдущие археологические изыскания свидетельствовали, что вино начали производить 7000 лет назад. Теперь же известно, что этот напиток появился вскоре после «изобретения» керамики.
Азы неандертальской медицины узнали ученые по ДНК зубного камня из черепов, разумеется, неандертальцев. Оказалось, что они умели пользоваться антибиотиками (применяя специальную плесень) и аспирином (тоже растительного происхождения).
Вавилонская тригонометрия возрастом 3700 лет была обнаружена на глиняной табличке размером 12,7 см на 8,8 см (примерно как паспорт). Ее нашли в начале 1900-х годов в южном Ираке. Табличка имеет четыре столбца и 15 строк чисел, написанных клинописью, но ее левый край отломан. В четвертом столбце выписаны номера строк, во втором и третьем содержатся два из трех чисел пифагоровой тройки. В первом столбце записаны значения, соответствующие обратному квадрату синуса угла при основании треугольника, которые соотносятся с данной пифагоровой тройкой. В записях использована шестидесятеричная система счисления, которую Вавилон унаследовал от шумеров. Находка «открывает новые возможности не только для современных исследований математики, но и для современного образования», — считают ученые.
Комментарии
- Исследование: что будет с Землёй, если Солнце погаснет на сутки
- В США насчитали 700 тысяч жертв ядерных испытаний
- Астрономы: Солнечная система могла родиться внутри гигантской звезды
- Астрономы НАСА получили детальные фотографии "астероида столетия"
- Ученые выяснили, с чем связана женская стройность
- Моряки открыли 11 неизвестных островов
- Экологи назвали новый вид вымирающих животных из Африки
- Археологи нашли в Дании сотни загадочных камней с орнаментом
- Ученые: морепродукты и рыбу стоит есть хотя бы раз в неделю
- Учёные обнаружили огромное умирающее солнце
- Трое подростков вкрыли замок в женском монастыре в Комрате
- Ринго Старр наконец-то станет рыцарем
- Судья из Каушан подозревается в подделке собственной декларации о доходах
- Детям вручали шокаладки на молдавской таможне
- Полиция рассматривает две версии причин ДТП с автобусом в Москве
- В Украине объявлено штормовое предупреждение
- Календарь выходных и праздников в новом году
- Хирурги вытащили из желудка бурятской пенсионерки 150 гвоздей, болтов и отрезки арматуры
- Аллигатор запрыгнул в лодку с туристами. ВИДЕО
- Парень из Бессарабки предлагал патрульным инспекторам взятку в 300 евро
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Выгодно продавать валюту.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для деловых начинаний. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Ваше настроение улучшится.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня возможны перемены. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День будет отмечен высокой активностью. Мечты должны соответствовать реальности. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День подобьет Вас на споры со старшими. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. В голову придут плодотворные идеи.
|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба Би-би-си