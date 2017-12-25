Названы главные археологические открытия 2017 года

В 2017 году археологи представили множество увлекательных артефактов, которые помогли раскрыть интригующую информацию о прошлом человечества. От таинственных каменных сооружений в Саудовской Аравии до могилы женщины, похороненной с сердцем супруга.

Моя планета и Live Science вспоминает 10 самых впечатляющих археологических находок года.

Этой осенью стало известно об открытии в Саудовской Аравии около 400 прямоугольных каменных конструкций, которые были названы «вратами» и напоминали ограждения спортивных площадок. Структуры обнаружены на негостеприимных пейзажах — лавовые поля, скудная растительность и источники воды. Однако тысячи лет назад эта местность была более приспособлена для жизни людей.

В феврале сообщалось об обнаружении пещеры, где хранились неизвестные свитки Мертвого моря. В ходе раскопок были обнаружены сосуды для хранения свитков, кожаные изделия, ткань. Найденные глиняные сосуды и фрагменты свертков были спрятаны в нишах, у дальней стены пещеры, в 4–6 м от входа.

В Египте нашлась 3800-летняя пирамида фараона Амени Кемау. Любопытно, что это вторая пирамида древнеегипетского царя. Первая, открытая в 1957 году, расположена всего в 600 м от новой. В гробнице было обнаружено тело дочери фараона. Амени Кемау был пятым фараоном в династии и правил всего два года над большей частью Египта, за исключением, возможно, Восточной дельты Нила, с 1793 по 1791 года до н. Э.

Самые древние останки Homo sapiens были обнаружены в Марокко. Об открытии стало известно летом 2017 года. Исследователи отметили, что тела трех взрослых, одного подростка и одного ребенка имеют возраст в 300 000 лет. Эта находка говорит о том, что Homo sapiens возник как минимум на 100 000 лет раньше, чем считалось ранее.

В могиле аристократки Луизы де Куенго, умершей в 1656 году в возрасте 65 лет, были найдены пять человеческих сердец, включая сердце ее мужа. Туссен де Перриен умер за семь лет до нее. Сердце мужчины извлекли из тела и поместили в защитный чехол, а затем и в гроб его супруги. Ее похоронили в монастыре в Ренне (Франция). Муж покоился в 201 км от жены. Его могилу пока не могут найти, но судя по состоянию тела Луизы, ее сердце находится в гробу супруга.



В греческом Пилосе нашли 3500-летний драгоценный камень с выгравированным на нем воином, победно возвышающимся над убитым врагом. Детали рисунка настолько сложны, что для их изучения требуется микроскоп. Артефакт был обнаружен еще в 2015 году, но изучен только в 2017-м.

Глиняная табличка, найденная в Турции, оказалась 4000-летним брачным контрактом. Начертанный ассирийским письмом договор предусматривал инструкцию для главы семьи в случае бесплодия жены. Супруг был обязан использовать женщину-рабыню в качестве суррогатной матери.

Археологи нашли 8000-летние следы древних людей на территории Грузии. В частности, были обнаружены сосуды для вина с остатками винной кислоты. Это самое древнее вино в мире: предыдущие археологические изыскания свидетельствовали, что вино начали производить 7000 лет назад. Теперь же известно, что этот напиток появился вскоре после «изобретения» керамики.

Азы неандертальской медицины узнали ученые по ДНК зубного камня из черепов, разумеется, неандертальцев. Оказалось, что они умели пользоваться антибиотиками (применяя специальную плесень) и аспирином (тоже растительного происхождения).

Вавилонская тригонометрия возрастом 3700 лет была обнаружена на глиняной табличке размером 12,7 см на 8,8 см (примерно как паспорт). Ее нашли в начале 1900-х годов в южном Ираке. Табличка имеет четыре столбца и 15 строк чисел, написанных клинописью, но ее левый край отломан. В четвертом столбце выписаны номера строк, во втором и третьем содержатся два из трех чисел пифагоровой тройки. В первом столбце записаны значения, соответствующие обратному квадрату синуса угла при основании треугольника, которые соотносятся с данной пифагоровой тройкой. В записях использована шестидесятеричная система счисления, которую Вавилон унаследовал от шумеров. Находка «открывает новые возможности не только для современных исследований математики, но и для современного образования», — считают ученые.