Завтра последний день для выплаты налога на роскошь

26 декабря истекает срок выплаты налога на роскошь. До сих пор его заплатила только треть владельцев дорогой недвижимости.

В настоящее время в стране зарегистрировано почти 2300 домов площадью свыше 120 квадратных метров, цена которых достигает полутора миллионов леев. Это на 411 меньше, чем в 2016-ом.



В налоговой службе говорят, что жители Молдовы всячески стараются уйти от уплаты налогов. Некоторые собственники половину жилья переписали на родственников. Юристы говорят, что при этом законы не нарушаются.



По данным государственной налоговой службы в 2016 году почти 40% налогоплательщиков задержали оплату налога.



За каждый день опоздания предусмотрена пеня.

В прошлом году налоговые поступления на дорогую недвижимость добавили в бюджет 50 миллионов леев.





