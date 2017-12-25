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Международную космическую станцию могут превратить в отель
// фото: moya-planeta.ru/
12:12, 25 Dec 2017
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Российское космическое агентство «Роскосмос» рассматривает возможность сделать из Международной космической станции отель.

Космический туризм — идея не новая. Например, компания Илона Маска SpaceX в этом году объявила о планах организовать туры на орбиту, а Virgin Galactic все еще работает над регулярными космическими полетами. На прошлой неделе Blue Origin обнародовала свои амбиции об орбитальном туризме. Однако пока что все идеи завязаны на огромных денежных средствах и длительной подготовке будущих гражданских туристов. 

Нужно еще несколько лет до того, как агентства смогут предложить пятизвездочные орбитальные приключения. «Ростуризм» сделал свой первый шаг, составив бизнес-план по организации отеля на борту МКС, сообщает Popular Mechanics.

На станции планируется оборудовать частные каюты с большими обзорными иллюминаторами (228 мм), средствами личной гигиены, тренажерным залом и даже Wi-Fi. Туристы получат возможность полюбоваться на крошечный голубой шар — нашу планету — с головокружительной высоты, а также выйти в открытый космос в сопровождении профессиональных космонавтов.  

Поездка длительностью от одной до двух недель обойдется одному туристу в $40 млн, а пребывание в отеле в течение месяца — в $60 млн, передает Моя планета

Под гостиницу предполагается переработать конструкцию научно-энергетического модуля массой 20 т, длиной 15,5 м и объемом 92 м³. Делать это будут в рамках государственно-частного партнерства.

Всего внутри блока можно оборудовать четыре спальных каюты, две медицинские комнаты объемом по 2 м³ и зону отдыха с иллюминатором диаметром 426 мм.

Стоимость работ по созданию туристического блока МКС оценивается в $279-446 млн. Разработчиком модуля выступает корпорация «Энергия», которая в настоящее время ищет средства для создания блока. На создание блока отводится пять лет, а его запуск произойдет не ранее 2021 года. В «Роскосмосе» полагают, что проект окупит себя через семь лет работы.

 




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