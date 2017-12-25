Во вторник по нескольким адресам в столице отлючат воду

Потребители по ул. Каля Ешилор, 59-71, в том числе в домах с дробью, останутся во вторник, 26 декабря, без воды.

Воды не будет с 09.00 до 17.00, когда будут проводиться работы по подключению нового водопровода, передает IPN.



АО „Apă-Canal Chişinău” отмечает, что во вторник, в тот же отрезок времени, будет прекращена поставка питьевой воды на ул. Игорь Виеру, 16-20, в том числе с дробью и на ул. М. Спэтару, 13-15, в том числе с дробью. Отключение водоснабжения связано с выполнением плановых работ.



После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.