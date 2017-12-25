В ЮАР родился "двуликий" котенок

В ЮАР недавно родился котенок с двумя мордочками и он отчаянно борется за шанс выжить.

Котенка назвали Бетти Би. Из-за наличия двух мордочек он с трудом кормится молоком матери, а значит, рискует умереть от голода. Поэтому кошечку кормят люди при помощи пипетки.

Бетти Би страдает от генетической мутации, известной как черепно-лицевая дупликация или дипрозоп.

Это редчайший тип формирования сиамских близнецов. Ученым известно, что эта патология связана с аномальной активностью белка SHH. Повышенная активность белка ведет к разрастанию черт лица, а иногда к их дупликации. Обычно такие новорожденные не выживают.

Бетти Би не первая кошечка, родившаяся двуликой. В сентябре 2017 года в Китае родился такой же котенок, но прожил всего два дня. Кошке из ЮАР повезло больше — ее владелец изо всех сил старается, чтобы Бетти Би выжила, передает Моя планета.