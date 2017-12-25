Моряки открыли 11 неизвестных островов

Мировой океан настолько неизведанный, что 11 новых островов — далеко не предел открытий. Об обнаружении «земли на горизонте» рассказали в ВМФ России.

Российские военные моряки провели немало экспедиций и походов за последние несколько лет и обнаружили в разных частях Мирового океана новые земли.

По словам главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева, русские военные моряки совершали кругосветные путешествия в 2014-2016 годах. Именно в этот период с находками особенно везло.

«Доля современных морских средств навигации и океанографии увеличилась в два раза. В последние годы открыты 11 островов, девять мысов, шесть проливов и пять бухт», — рассказал он «Интерфаксу».

По заверению многих исследователей на Земле насчитывается около 500 000 островов, передает Моя планета. Только 2% островов имеют на своей территории постоянных жителей.

Примерно 490 000 островов остаются незаселенными. Основное количество островов расположено у побережья девяти стран мира — Японии, Индонезии, Филиппин, Мальдив, Греции, Швеции, Финляндии, Норвегии и Канады.